Οι Πέλικανς ήταν μπροστά στο σκορ 116-113 στο ματς με τους Νετς. Όλα έδειχναν ότι η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα έπαιρνε τη νίκη αλλά ο Κραμπ με τρίποντό του από τη γωνία έστειλα το ματς στην παράταση.

Turns out New Orleans' plan to leave Allen Crabbe open from three did not work in their favor. Free basketball in Brooklyn! pic.twitter.com/4ksFlfGh1z

— Sporting News (@sportingnews) 11 Φεβρουαρίου 2018