Ο Τούρκος σέντερ με δηλώσεις του φρόντισε να δηλώσει για μία ακόμη φορά την αγάπη του για τους Νικς.

Ο Ενές Καντέρ ανέφερε μεταξύ άλλων πως, «θέλω να μείνω για πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Θέλω να αποσυρθώ με τη φανέλα των Νικς».

‘That’s where I want to retire. I hope I stay here for a long time’ Enes Kanter on the #Knicks@theknicksblog

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) 10 Φεβρουαρίου 2018