Οι φίλοι των Χοκς έκαναν πλάκα στον ΛεΜπρόν με συνθήματα (vids)

Οι φίλοι των Χοκς στην αναμέτρηση με τους Καβαλίερς βρήκαν ευκαιρία για να πικάρουν τον αντίπαλο.

Όταν πήγαιναν στις βολές οι Τρίσταν Τόμπσον και Τζεφ Γκριν, ακουγόταν το σύνθημα, «ο ΛεΜπρόν θα σας κάνει ανταλλαγή» και «ο ΛεΜπρόν θα σας αφήσει».

Στο τέλος πάντως το «LeBron will trade you» μετατράπηκε σε «LeBron we love you».

Hawks fans chanting: “LeBron will leave you,” as Tristan Thompson misses two free throws pic.twitter.com/p9NAaxwrl4

