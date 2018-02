Η «τρίποντη» τριπλέτα των rookies που γράφει ιστορία! (pic)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ υπάρχουν 3 rookies με τουλάχιστον 100 τρίποντα πριν το All Star Break.

Ο λόγος για τους ικανότατους Ντόνοβαν Μίτσελ, Κάιλ Κούζμα και Λάουρι Μάρκανεν.

Ο παίκτης των Τζαζ μετράει 116 τρίποντα, ο φόργουορντ των Λέικερς έχει 100, ενώ ο φόργουορντ των Μπουλς έχει ευστοχήσει σε 109.

Η τάξη του 2017 του draft κάνει θραύση στα τρίποντα!

For the first time in @NBA history, there are 3 #NBARooks with at least 100 made 3s before the @NBAAllStar break... L. Markkanen, D. Mitchell, & K. Kuzma.

(Via @EliasSports) pic.twitter.com/snjLpUDf4G

— NBA Draft (@NBADraft) 9 Φεβρουαρίου 2018