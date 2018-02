Επικές παίκτριες αδυνατούν να... παίξουν τρίλιζα σε γήπεδο! (vid)

Έχουμε δει διάφορα πράγματα να συμβαίνουν στα γήπεδα και ιδιαίτερα σε events του ημιχρόνου. Αυτό όμως που έγινε στο Πόρτλαντ θα σας φτιάξει την διάθεση. Δύο κορίτσια κλήθηκαν να παίξουν τρίλιζα και έπαιρναν την ευκαιρία να παίξουν, αφού πρώτα πετύχαιναν το καλάθι.

Καλά μέχρι εδώ...

Προσπερνώντας τις αρχικές δυσκολίες στο να μπει το καλάθι, η «μάχη» της τρίλιζας είναι ότι πιο επικό έχει γίνει ποτέ.

Spoiler Alert, με το τέλος του παιχνιδιού ο παρουσιαστής σχολίασε ότι η νικήτρια... μας έβγαλε από την μιζέρια μας!

Απολαύστε το:

Ladies and Gentlemen: the most maddening game of tic tac toe you will ever watch, set to the tune of Yakety Sax pic.twitter.com/tS8Z9FTv04

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) 9 Φεβρουαρίου 2018