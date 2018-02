Ο Έλφριντ Πέιτον άρχισε εξαιρετικά τη χρονιά με το Ορλάντο έχοντας 13 πόντους, 6.3 ασίστ και 4 ριμπάουντ μ.ό. σε 44 συμμετοχές στη regular season ωστόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σανς που τον απέκτησαν δίνοντας στους Μάτζικ μια επιλογή στον β' γύρο του Draft.

Orlando has traded Elfrid Payton to Phoenix for a second-round pick, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Φεβρουαρίου 2018