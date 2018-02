Στους Σακραμέντο Κινγκς τα δικαιώματα του Αγραβάνη

Η ομάδα του Κλίβελαντ πρωταγωνιστεί εδώ και λίγες ώρες στις ανταλλαγές του ΝΒΑ και μάλιστα υπήρξε και ελληνική... συμμετοχή.

Οι Καβαλίερς είχαν τα δικαιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη τα οποία παραχώρησαν στους Σακραμέντο Κινγκς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Τζορτζ Χιλ. Να θυμίσουμε πως στο Σακραμέντο βρίσκονται ήδη οι Κώστας Κουφός και Γιώργος Παπαγιάννης.

Trade clean up: Cavs sent Kings $2.1M in cash, Jazz sent Kings $1.1M cash & Cavs agreed to second-round swap rights with Utah in 2024. Cavs also got rights to Arturas Gudaitis from Sac & traded rights to Dimitrios Agravanis.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) 8 Φεβρουαρίου 2018