Απίστευτη σκαστή πάσα ο Ράσελ, θύμισε Μάτζικ! (vid)

Μπορεί πλέον να μην βρίσκεται στους Λέικερς, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον ΝτιΆντλελο Ράσελ να κάνει μια ασίστ που θυμίζει τον νυν πρόεδρο της ομάδας, Μάτζικ Τζόνσον.

Ο γκαρντ των Νετς έκανε μια σκαστή πάσα-όνειρο στο ματς με τους Πίστονς, η οποία πέρασε ανάμεσα σε Γκρίφιν και Τόλιβερ και κατέληξε στα χέρια του Κραμπ που τέλειωσε τη φάση.

Απολαύστε το

D'Angelo Russell threads the needle to Allen Crabbe for tonight's #AssistOfTheNight!#WeGoHard pic.twitter.com/YXYrCYF76Z

— NBA (@NBA) 8 Φεβρουαρίου 2018