Οριστικό: Αναβλήθηκε λόγω βροχής το Πέλικανς-Πέισερς (vids)

Και όμως όσο και αν φαίνεται απίστευτο, το είδαμε και αυτό στο NBA, το είδαμε και αυτό στην Αμερική. Ένας αγώνας του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο αναβλήθηκε επειδή η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου έσταζε από την ισχυρή βροχόπτωση. Αρχικά οι άνθρωποι του γηπέδου προσπάθησαν να βρουν λύση με εφάνταστες πατέντες, καθάριζαν τον αγωνιστικό χώρο, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι με συνέπεια ο αγώνας να αναβληθεί οριστικά.

Team Catch Basin! @JenHale504 checks in with an update on the leaky roof situation in New Orleans #NBA pic.twitter.com/pfOp7beNWl

— FOXSports NewOrleans (@FOXSportsNOLA) February 8, 2018