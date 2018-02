Την πέμπτη του φετινή πενηντάρα κυνηγάει ο Τζέιμς Χάρντεν και δεν είναι απίθανο να την πετύχει. Ο ηγέτης των Ρόκετς είναι ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Χιτ, έχοντας ήδη 23 πόντους και τα στοιχήματα για το αν φτάσει και πάλι τους 50 έχουν αρχίσει να πέφτουν...

.@JHarden13 with 23 first-half points against the Heat.

Could he reach 50 points for the fifth time this season? pic.twitter.com/8efbvEkvAV

