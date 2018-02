Κάτοικος Λος Άντζελες θα παραμείνει ο Λου Ουίλιαμς!

Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Κλίπερς ήρθαν σε συμφωνία με τον 31χρονο γκαρντ για τριετή επέκταση του συμβολαίου του κι έτσι μπήκε τέλος στα σενάρια περί ανταλλαγής του.

Ο Ουίλιαμς έχει φέτος κατά μέσο όρο 23.3 πόντους και 5.3 ασίστ στο ΝΒΑ.

Story on Lou Williams and the Clippers reaching agreement on a three-year extension: https://t.co/DjiKCBA3yW

— Shams Charania (@ShamsCharania) 7 Φεβρουαρίου 2018