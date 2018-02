Στους Χόρνετς ο Ερνανγκόμεθ (pics)

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ ζήτησε από τους Νικς να γίνει trade και η επιθυμία του εισακούστηκε.

Ο Ισπανός φόργουορντ θα αποχωρήσει από την ομάδα της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με τον Shams Charania, ο επόμενος σταθμός του είναι οι Χόρνετς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις ΗΠΑ, οι δύο ομάδες συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες και οι Νικς θα πάρουν ως αντάλλαγμα τον Τζόνι Ο' Μπράιαντ και δύο μελλοντικά pick του β' γύρου.

New York is finalizing trade to send center Willy Hernangomez to Charlotte, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 7 Φεβρουαρίου 2018