Γιάννης και Θανάσης έστειλαν τη συμπαράστασή τους στον Πορζίνγκις! (pics)

Άλλωστε ο Λετονός ήταν καλεσμένος τους στο «Antetokounbros Εvent» το 2016 στην Αθήνα και σίγουρα είχαν έναν παραπάνω λόγο για να γράψουν λόγια συμπαράστασης.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο που ήταν και παρών την ώρα του τραυματισμού έγραψε: «Στέλνω τις προσευχές μου σε έναν καλό φίλο και σε έναν εξαιρετικό ανταγωνιστή. Ελπίζω να επανέλθεις σύντομα».

Αντίστοιχα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέφερε: «Εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει αδερφέ μου».

Sending prayers to a good friend and even greater competitor. Hoping for a speedy recovery KP! @kporzee

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 7 Φεβρουαρίου 2018