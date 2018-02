Ανανεώνει με τους Κλίπερς ο Λου Ουίλιαμς! (pic)

Σύμφωνα με το ESPN, έχουν γίνει ήδη οι συζητήσεις με τον παίκτη και αναμένεται να ανανεώσει άμεσα με τους Κλίπερς!

Αν και το καλοκαίρι γίνεται free agent, είναι διατεθειμένος να παραμείνει στην «πόλη των αγγέλων» υπογράφοντας πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Ο 31χρονος γκαρντ αμείβεται με 7 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, αλλά από τη στιγμή που διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 23,3 πόντους και 5,3 ασίστ κατά μέσο, το ποσό αυτό αναμένεται να... αυξηθεί!

Συνολικά στα 12 χρόνια καριέρας με Σίξερς, Χοκς, Ράπτορς, Λέικερς, Ρόκετς και τώρα Κλίπερς, έχει 13,5 πόντους.

Story with @WindhorstESPN filed to ESPN: Extension discussions between guard Lou Williams and the Clippers have gathered significant momentum and a new contract is within reach before the NBA trade deadline on Thursday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Φεβρουαρίου 2018