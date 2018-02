Οι Ρόκετς επικράτησαν των Νετς με 123-113, στο 66ό ματς που ο Χάρντεν σημείωσε 36 πόντους και ξεπέρασε τους 15.000 στην καριέρα του.

«Ευλογημένος που κάνω ό,τι αγαπάω κάθε μέρα. Σεβασμός στο πάθος», είπε ο σούπερ σταρ της ομάδας του Χιούστον.

Blessed to do what I love everyday. Respect ya passion! #LockediN pic.twitter.com/pMMzuqGszk

— James Harden (@JHarden13) February 7, 2018