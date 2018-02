Τελείωσε χωρίς να... αρχίσει η σεζόν για τον Σεθ Κάρι (pic)

Οπως έγραψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο γκαρντ του Ντάλας θα υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό του πόδι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χρειάζεται 12 με 14 εβδομάδες προκειμένου να επανέλθει στις προπονήσεις, όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει να θεωρείται τελειωμένη η χρονιά για εκείνον.

Dallas Mavericks guard Seth Curry will have season-ending surgery on his left tibia, league sources tell ESPN. Recovery process is expected to take 12-14 weeks, and Curry is expected to be fully recovered and on the court by the start of July 1 free agency.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Φεβρουαρίου 2018