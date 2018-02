«Θέλει να διώξει τον ΛεΜπρόν ο ιδιοκτήτης των Καβς!» (pic)

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι Καβς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Στέφεν Σμιθ, ο ιδιοκτήτης των Καβς, Νταν Γκίλμπερτ δεν αντέχει άλλο τον ΛεΜπρόν Τζείμς με όλη τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό και θέλει να βρει λύση για να φύγει ο ΛεΜπρόν από το Κλίβελαντ.

«Ο Νταν Γκίλμπερτ λέει πως θέλει να φύγει ο ΛεΜπρόν. Κουράστηκε να είναι όμηρός του. Θέλει να φύγει ο ΛεΜπρόν», ανέφερε ο Σμιθ.

Ο Βασιλιάς θα είναι free agent το καλοκαίρι και αναμένεται να γίνει χαμός για το ποιος θα τον αποκτήσει.

Stephen A. Smith says Dan Gilbert "wants LeBron James gone. He's tired of being held hostage by him. He wants LeBron up out of there."

— Clevis Murray (@ClevisMurray) 6 Φεβρουαρίου 2018