Ορθογραφικό λάθος στη φανέλα του Νοβίτσκι (pic)

Το ΝΒΑ φημίζεται για την λεπτομέρεια στην οποία επικεντρώνονται όλοι όσοι ασχολούνται μαζί του, αλλά στους Μάβερικς ξέφυγε κάτι σοβαρό.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι σε μία βραδιά που ξεπέρασε τα 50.000 λεπτά στο παρκέ αγωνίστηκε με λάθος φανέλα αφού υπήρχε ορθογραφικό λάθος στο όνομά του.

Βέβαια οι Αμερικανοί έχουν ένα μοναδικό τρόπο να διορθώνουν τέτοιες καταστάσεις και ξαφνικά η συγκεκριμένη φανέλα απέκτησε ιδιαίτερη χρηματική αξία τα έσοδα από την οποία θα πάνε στο «Ίδρυμα Νοβίτσκι» το οποίο συντηρεί ο Γερμανός.

Umm ... that's not how you spell Nowitzki pic.twitter.com/vyNXqfJyhW

