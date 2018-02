Ο ΛεΜπρόν αποθέωσε τον Νοβίτσκι για τα 50.000 λεπτά στα παρκέ (pic)

Ο Γερμανός στην 20άχρονη καριέρα του έχει φορέσει μόνο τη φανέλα των Μάβερικς μπορεί να απολαμβάνει ένα ακόμη milestone.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι στην ήττα από τους Κλίπερς ξεπέρασε τα 50.000 λεπτά σε χρόνο συμμετοχής κάτι που έχουν καταφέρει μόνο πέντε παίκτες στην ιστορία.

Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν, Κέβιν Γκαρνέτ, Τζέισον Κιντ και Έλβιν Χέις απέκτησαν παρέα στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φρόντισε μέσω twitter να συγχαρεί τον φόργουορντ των Μάβερικς, «50.000 λεπτά χρόνος συμμετοχής Ντιρκ; Αυτό είναι απίστευτο. Συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει να σπρώχνεις τον εαυτό σου καθημερινά».

50K mins played though @swish41?!?!? Sheesh bro that’s insane. Congrats man! That’s what you call punching in your clock daily!

— LeBron James (@KingJames) 6 Φεβρουαρίου 2018