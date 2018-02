Πέταξε καρέκλα ο Λόπεζ μετά την αποβολή του (vids)

Η τιμωρία του ΝΒΑ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη για τον σέντερ των Μπουλς ο οποίος εκνευρίστηκε με τους διαιτητές στο ματς με τους Κινγκς.

Στην δεύτερη περίοδο ο Ρόμπιν Λόπεζ δέχτηκε δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε. Στη συνέχεια προσπάθησε να επιτεθεί στους διαιτητές, αλλά συμπαίκτες και προπονητές τον «εξουδετέρωσαν».

Το κακό για τον Λόπεζ είναι πως στο δρόμο για τα αποδυτήρια, βρήκε στη φυσούνα μία καρέκλα την οποία εκσφενδόνισε.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο...

Robin Lopez just went nuts on this ejection pic.twitter.com/o3mKcr8dXM

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 6 Φεβρουαρίου 2018