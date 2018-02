Με κλειστά μάτια βρίσκονται οι Αντρέ Ντράμοντ και Μπλέικ Γκρίφιν στο Ντιτρόιτ.

Ο δεύτερος βρήκε όμορφα με πάσα από το κέντρο του γηπέδου τον πρώτο, με τον σέντερ να ολοκληρώνει με εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν παίξουν κι άλλο καιρό μαζί!

Απολαύστε

Just your casual halfcourt alley-oop from Blake to Dre. #PistonsNow pic.twitter.com/BBoJCJt7kZ

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 Φεβρουαρίου 2018