Απέκτησαν Ζέλερ οι Μπακς! (pics)

Γεμίζει το... οπλοστάσιο των Μπακς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι οι Μπακς απέκτησαν τον Τάιλερ Ζέλερ με ανταλλαγή και έστειλαν τον Ρασάντ Βον στους Νετς μαζί με ένα πικ δεύτερου γύρου του draft του 2018.

Πλέον η ρακέτα των «ελαφιών» θα έχει τους Χένσον, Πάρκερ, Μέικερ, Πλάμλι , Ουίλσον και Ζέλερ. Το Μιλγουόκι έψαχνε καιρό ένα ψηλό και φαίνεται να τον βρήκε. Φέτος ο Ζέλερ έχει 7.1 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 16.7 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Βέβαια για να πάει το pick του δεύτερου γύρου στους Νετς θα πρέπει να είναι μεταξύ 37 και 47. Αλλιώς θα καταλήξει στο Φοίνιξ λόγω της ανταλλαγής του Μπλέντσο όπως αναφέρει ο Βοϊνιαρόφσκι.

Brooklyn is trading Tyler Zeller to Milwaukee, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Φεβρουαρίου 2018

The Bucks will send a future second round pick to Nets for Zeller, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Φεβρουαρίου 2018