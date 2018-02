O Γκριν κέρδισε στοίχημα από τον Γιανγκ για το Super Bowl και ζητάει τα λεφτά του! (vid)

Συγκεκριμένα πλησίασε τον συμπαίκτη του στον οποίο έλεγε συνέχεια: «Μου χρωστάς 2.000 δολάρια. Θέλω τα λεφτά μου...»

Ο Γιανγκ το έπαιζε... ανήξερος χωρίς να σχολιάσει κάτι για το στοίχημα του Super Bowl.

Ο Γκριν θα είχε ποντάρει στους πρωταθλητές Eagles, o Γιανγκ στους Patriots και φυσικά θα έπρεπε να πληρώσει.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τις InstaStories του Ντρέιμοντ

Draymond wants his money from Nick Young after taking the Eagles

(Via Money23Green Instagram) pic.twitter.com/NxNnxA5EKv

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 5 Φεβρουαρίου 2018