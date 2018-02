To... ορεκτικό του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ για τον διαγωνισμό καρφωμάτων! (vid)

Ο rookie των Μάβερικς άρχισε να «ζεσταίνεται» για τον ερχόμενο διαγωνισμό καρφωμάτων και η ομάδα του Ντάλας ετοίμασε ήδη το... ορεκτικό του All Star Game.

Συγκεκριμένα έφτιαξαν ένα βίντεο με τα καλύτερα καρφώματα του Σμιθ, τα οποία και μπορείτε να απολαύστε στο βίντεο που ακολουθεί.

The high-flying @Dennis1SmithJr will rep Dallas in this year’s NBA Dunk Contest! Until then, vote for your favorite DSJ dunk this season for a chance to meet Dennis & win @getjackblack swag: https://t.co/6wbA3ozVtN#MFFL #DSJinLA pic.twitter.com/xeIHK9dyIf

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 5 Φεβρουαρίου 2018