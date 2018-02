O Γιάννης «ανάγκασε» φίλαθλο να βγάλει μπλούζα Big Baller Brand και να φορέσει τη δική του! (vid)

Μόλις τον αντιλήφθηκε ο Έλληνας φόργουορντ, αμέσως πήγε δίπλα του και του είπε: «Πρέπει να ανταλλάξουμε!»

Έβγαλε την μπλούζα του που έγραφε πάνω «Greek Freak» και του τη φόρεσε πάνω από τη δική του, της Big Baller Brand.

Ο μικρός φίλαθλος του είπε: «Θα τη φοράω κάθε μέρα».

Δείτε το χαρακτηριστικό περιστατικό από το 3:05 και μετά

Giannis meets hundreds of Greeks in New York and gives the shirt off his back to a fan wearing a BBB hoodie pic.twitter.com/qlCQsG16xp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Φεβρουαρίου 2018