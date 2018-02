Πέρασε τον Κάρι ο Κέμπα Ουόκερ! (pic & vid)

Συγκεκριμένα άφησε πίσω του τον Ντελ Κάρι, τον πατέρα του Στεφ και του Σεθ Κάρι, ο οποίος με τη σειρά του είχε κάνει μεγάλη καριέρα στη Σάρλοτ.

Όμως στην αναμέτρηση με τους Σανς, ο Κέμπα Ουόκερ κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία των Χόρνετς!

Μάλιστα ο ίδιος ο Ντελ Κάρι που έκανε το σχόλιο του αγώνα, χειροκρότησε τον Κέμπα για το τρίποντο υπ' αριθμόν... 390!

CONGRATULATIONS TO @KembaWalker FOR BREAKING THE FRANCHISE RECORD FOR MOST CAREER THREE-POINT FIELD GOALS (930)!!!! #BuzzCity pic.twitter.com/fDDrtjZ1K6

Kemba Walker hits the triple in rhythm to pass Dell Curry (929) for most 3-pointers made in @hornets franchise history! #BuzzCity pic.twitter.com/28GiXPqXWj

— NBA (@NBA) 4 Φεβρουαρίου 2018