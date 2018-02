Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Κρις Πολ,

Ο CP3 μοίρασε 11 τελικές πάσες κόντρα στο Κλίβελαντ και κατάφερε να ανέβει στην 9η θέση της σχετικής λίστας με 8532, ξεπερνώντας τον Αντρέ Μίλερ

Δείτε την ασίστ που τον έβαλε στην 9η θέση

With this assist, Chris Paul passes Andre Miller for 9th All-Time on the assists list with 8,525!#Rockets

Watch on #NBAonABC pic.twitter.com/EmnOaVNTCW

— NBA (@NBA) 4 Φεβρουαρίου 2018