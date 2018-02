Πάρτι έκανε ο Αντρέ Ντράμοντ στο ματς με τους Χιτ.

Ο σέντερ των Πίστονς, ο οποίος έχει παρέα πλέον τον Μπλέικ Γκρίφιν κατάφερε να σημειώσει 23 πόντους και να κατεβάσει 20 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στην νίκη. Εμφάνιση all star παίκτη!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

#AndreDrummond goes for 23 PTS, 20 REB in the @DetroitPistons' third straight win!#DetroitBasketball pic.twitter.com/fLeu15Ki0A

— NBA (@NBA) 4 Φεβρουαρίου 2018