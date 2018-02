Ο σέντερ των Μπουλς φημίζεται για τη χιουμοριστική διάθεση την οποία αντιμετωπίζει τις μασκότ των ομάδων, αλλά πριν το ματς με τους Κλίπερς αισθάνθηκε όμορφα.

Μία οπαδός είχε ντυθεί «Benny the Bull» για χάρη του, η μασκότ των Κλίπερς έφερε τον Ρόμπιν Λόπεζ δίπλα της και μετά την αγκαλιά, της έδωσε κι ένα αυτόγραφο.

How to get on @rolopez42’s good side....dress as a Bull. pic.twitter.com/VuzEq2liOh

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 3 Φεβρουαρίου 2018