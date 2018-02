Έκρυψαν την μπάλα οι Τζαζ στην αναμέτρηση με τους Σανς.

Η ομάδα της Γιούτα πήγε το passing game σε άλλο επίπεδο, αφού η μπάλα κινήθηκε απίστευτα γρήγορα στην επίθεση και μετά από 8 πάσες κατέληξε στο Φέιβορς που είχε εύκολο έργο.

Δείτε την φάση που έβγαλαν οι Μορμόνοι.

The @utahjazz keep passing until they find the open man!#TakeNote pic.twitter.com/Ox9ZFpoixm

— NBA (@NBA) 3 Φεβρουαρίου 2018