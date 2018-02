Ευτυχισμένο έκανε τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Alex Lasry το νικητήριο καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς.

Μετά το ματς με ανάρτηση του στο twitter εκθείασε τον clutch Έλληνα φόργουορντ.

«Νομίζω ότι η λέξη CLUTCH στα ελληνικά προφέρεται Γ-Ι-Α-Ν-Ν-Η-Σ», ήταν τα λόγια του τα οποία φυσικά συνδύασε με το καλάθι του Greek Freak.

I believe CLUTCH in Greek, is pronounced G-I-A-N-N-I-S https://t.co/NsDMpcGgN6

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) 3 Φεβρουαρίου 2018