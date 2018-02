Παίζει με Νικς ο Γιάννης (vids)

Μπορεί να αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τους Γουλβς, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Νίκς.

Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση από τους Μπακς, οι οποίοι μάλιστα ανέβασαν και δύο βίντεο του «Greek Freak» από την προθέρμανση.

Coach Prunty: Giannis and Bledsoe are ready to go tonight. #FearTheDeer pic.twitter.com/JtgeH7xPBv

In his last 6 games, Giannis is averaging 27.5 pts, 14.2 reb, and 6.5 ast per game!! #FearTheDeer pic.twitter.com/jfAeiq9ZXy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Φεβρουαρίου 2018