ΛεΜπρόν: «Γέλασα με το δημοσίευμα, όλα είναι ανοησίες!» (vids)

Πριν από ένα 24ωρο, το ESPN έγραψε ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και υπογράμμισαν ότι και εκείνος από τη πλευρά του είναι ανοικτός στο να συζητήσει με τους πρωταθλητές.

Όμως, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είδα το δημοσίευμα το πρωί που ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να γελάσω. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι θέλει να με αποσυντονίσει από αυτό που προσπαθώ να κάνω εδώ, να αποσυντονίσει τους συμπαίκτες μου και το προπονητικό τιμ. Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να προκριθούμε στους τελικούς του ΝΒΑ και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.»

Και συνέχισε: «Τελευταία υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για μένα. Το που πρόκειται να πάω μετά το καλοκαίρι και σε ποια ομάδα θα βρίσκομαι. Τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν είναι αλήθεια.»

