Ξεπέρασε τον Μουτόμπο ο «τριπλός» Γιόκιτς! (vid)

Το 3ο triple double στη φετινή σεζόν έκανε κόντρα στους Θάντερ ο Νίκολα Γιόκιτς και πλέον έφτασε τα 9 στην καριέρα του.

Αυτή η επίδοση του επιτρέπει να βρίσκεται στην 2η θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του Ντένβερ, αφού ξεπέρασε τον Ντικέμπε Μουτόμπο, ο οποίος θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων μπλοκέρ του ΝΒΑ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Φατ Λέβερ με 43.

With his 3rd triple-double of the season against the Thunder, Nikola Jokic passed Dikembe Mutombo for the 2nd-most triple-doubles in Nuggets history (9).

Fat Lever is the franchise leader with 43.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 Φεβρουαρίου 2018