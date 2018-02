Τελειώνει του Μίροτιτς στους Πέλικανς (pics)

Οι Μπουλς και οι Πέλικανς συμφώνησαν αρχικώς για την ανταλλαγή του Μίροτιτς αντί του Ομέρ Ασίκ κι ενός μελλοντικού draft pick α' γύρου ωστόσο απέμενε μια σημαντική λεπτομέρεια αξίας... 12.5 εκατομμυρίων δολαρίων που καθυστερούσε το σπουδαίο deal.

Ο Adrian Wojnarowski του ESPN αποκάλυψε πως η Νέα Ορελάνη είναι διατεθειμένη να εγγυηθεί το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπει το συμβόλαιο του Μίροτιτς με τους Μπουλς για τη σεζόν 2018-19, ολοκληρώνοντας το trade. Οι δυο ομάδες ήλθαν σε συμφωνία και ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πέλικανς ενώ στην ανταλλαγή συμπεριλήφθηκε ο Τζαμίρ Νέλσον και Τόνι Άλεν, ο οποίος αναμένεται να αποδεσμευτεί από το Σικάγο και να γίνει free agent.

New Orleans is finalizing deal to acquire Nikola Mirotic, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Φεβρουαρίου 2018

New Orleans is planning to guarantee the $12.5M salary of Mirotic in the 2018-19 season, league sources tell ESPN. That clinched a deal. Omer Asik and a future first-rounder part of package to Bulls, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Φεβρουαρίου 2018

Pelicans and Bulls have reached an agreement in principle on Mirotic trade, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Φεβρουαρίου 2018

Pelicans guard Tony Allen will join Asik in the trade to the Bulls, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Φεβρουαρίου 2018

It is unlikely the Bulls will keep Tony Allen, league sources tell ESPN. He will likely be waived and become a free agent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Φεβρουαρίου 2018