«Μυρίζει» Σάρλοτ το logo του All Star Game 2019 (pic)

Το All Star Game θα διεξαχθεί στη Σάρλοτ το 2019 και το logo της γιορτής του ΝΒΑ είναι έντονα εμπνευσμένα από την πόλη που θα το φιλοξενήσει και από τους Χόρνετς.

Το λογότυπο της διοργάνωσης έχει στοιχεία από τα χρώματα των Χόρνετς (μωβ και μπλε γραμμές) μαζί με τρία σύμβολα (στέμμα, μπάλα μπάσκετ και ένα αστέρι).

Αυτά τα τρία στοιχεία συμβολίζουν την Queen City και φυσικά το All Star Game.

The 2019 #NBAAllStar logo pays tribute to the @Hornets and the city of Charlotte by featuring the team’s iconic teal and purple colors, along with three icons – a crown, basketball and star – to symbolize the Queen City and the @NBA’s annual celebration of the game! pic.twitter.com/TdPjEbG6Wh

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 1 Φεβρουαρίου 2018