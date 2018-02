Η απίστευτη αστοχία των Καβς δεν... στοίχισε! (pic)

Μπορεί να νίκησαν δύσκολα τους Χιτ, ωστόσο οι Καβαλίερς δεν ήταν και τόσο εύστοχοι στο ματς με τους Μπουλς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ σούταρε με το απογοητευτικό 35% απέναντι στο Σικάγο, ένα ποσοστό το οποίο είναι το χειρότερο σε νίκη τους όσον αφορά την δεύτερη θητεία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους... ιππότες.

Έπαιξε με τη φωτιά η ομάδα του Λου, αλλά δεν... κάηκε. Βέβαια τα... στεφάνια υπέφεραν!

The Cavaliers shot 35 percent Wednesday, their worst in a regular-season win since LeBron James returned to Cleveland.

It's their worst field goal percentage in any win since Game 2 of the 2015 NBA Finals (32.2%).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Φεβρουαρίου 2018