Αυτό είναι το ποσό που θα κάνουν δωρεά οι All-Star Teams

Όταν το ΝΒΑ ανακοίνωσε την διαδικασία της ψηφοφορίας του All-Star Game ανέφερε πως η λαμπερή διοργάνωση θα έχει φιλανθρωπικό σκοπό φέτος.

Που σημαίνει πως οι ομάδες των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι θα διαλέξουν ένα ίδρυμα ή έναν οργανισμό, στον οποίο θα πάει ένα ποσό από την κορυφαία λίγκα.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως το ίδρυμα που θα επιλέξει η νικήτρια ομάδα θα πάρει $350.000, ενώ αυτό της ηττημένης θα λάβει $150.000.

Υπενθυμίζεται, επίσης, πως οι All-Star παίκτες θα παρέχουν και κοινωνική εργασία σε σχολεία ή ιδρύματα του Λος Άντζελες που το έχουν ανάγκη, στη διάρκεια του All-Star Weekend.

