Mόνο ο ΜαΚόλουμ με τον Τόμπσον τέτοιο show! (pic & vids)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Το ματς της ζωής του έκανε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ απέναντι στους Μπουλς. Ο γκαρντ των Μπλέιζερς σταμάτησε στους 50 πόντους κόντρα στους «ταύρους» σε μια εμφάνιση που δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Ο παίκτης του Πόρτλαντ όμως έχει άλλο ένα λόγο να αισθάνεται περήφανος, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σκοράρει τουλάχιστον 50 πόντους σε ένα ματς, έχοντας παίξει λιγότερο από 30 λεπτά.

McCollum with 50 points in 29 minutes.

The only other player in NBA history to score 50 or more points in under 30 minutes is Klay Thompson (December 5, 2016 vs Pacers).

via @EliasSports pic.twitter.com/6QeaQTT1IM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Φεβρουαρίου 2018