Έκανε ποστ τον Πορζίνγκις ο Μπράουν (vid)

Το να καρφώνεις μπροστά στην μούρη του αντιπάλου σου είναι κάτι που θέλουν να κάνουν όλοι οι παίκτες. Αν μάλιστα ο αντίπαλός σου είναι ο Πορζίνγκις που έχει τα περισσότερα κοψίματα στο πρωτάθλημα, το θέλεις ακόμα περισσότερο. Αυτό έκανε και ο Τζέιλεν Μπράουν με τον φόργουορντ των Σέλτικς να πετυχαίνει ένα από τα θεαματικότερα καλάθια της σημερινής βραδιάς. Απλά δείτε το...

.@FCHWPO put The all up on that Summer Jam screen! #BOSvsNYK

Catch #CrunchTime on NBA TV NEXT for live reactions and updates! pic.twitter.com/pPR9H453gK

— NBA TV (@NBATV) February 1, 2018