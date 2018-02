Γκρίφιν: «Σκληρός τρόπος να το μαθαίνω μέσω twitter» (vid)

Είσαι για χρόνια ο ηγέτης μιας ομάδας και αυτή όχι μόνο σε κάνει ανταλλαγή, αλλά δεν σου το λέει καν και το μαθαίνεις από το twitter. Όπως και να το κάνουμε είναι εξαιρετικά σκληρό όλο αυτό, με τον Μπλέικ Γκρίφιν να μην κρύβει την δυσαρέσκειά του για το ότι κανείς δεν τον ενημέρωσε.

Αναλυτικά μιλώντας για την μετακίνησή του στο Ντιτρόιτ και τους Πίστονς ανέφερε: «Μπορεί να το πεις και σοκ. Το μπάσκετ είναι μία επιχείρηση, το ΝΒΑ είναι μία επιχείρηση και πήραν την απόφαση. Το μόνο πράγμα που θα ήθελα ήταν να ήξερα ή απλά να έχω μιλήσει με κάποιον. Η είδηση μέσω του Twitter, μέσω άλλων ανθρώπων, είναι ένας σκληρός τρόπος για να το μάθω. Πάντως θέλω να παίξω σε μία ομάδα που με θέλει και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ»,

Blake Griffin found out he was traded like everyone else did, on Twitter... pic.twitter.com/eb3UdqfDBE

