Καντέρ: «Θα ζητήσω trade αν παίξω στην ομάδα του ΛεΜπρόν!» (pic)

O τραυματισμός του Κέβιν Λοβ θα τον αφήσει εκτός All Star Game με αποτέλεσμα να πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον παίκτη.

Σε περίπτωση που ο ο Ενές Καντέρ θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του θα πρέπει να γίνει συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Τι είπε αστειευόμενος ο Τούρκος σέντερ γι' αυτό; «Μάλλον θα ζητήσω trade! Αν είναι να γίνει, ας γίνει. Αν όχι, θα ξεκουραστώ στο break».

Enes Kanter was playfully asked about replacing the injured Kevin Love and playing for LeBron James' All-Star team. "I might ask for a trade," he said with a laugh. "If it happens, it happens. If not, I'll go to break. I'm going to cheer for KP."

— Ian Begley (@IanBegley) 31 Ιανουαρίου 2018