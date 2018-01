Ξεπέρασε τον Μπερντ ο... σκόρερ Ουέιντ! (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών ο Ουέιντ. Ο γκαρντ των Καβς κατάφερε να περάσει τον Λάρι Μπερντ και πλέον φιγουράρει στην 32η θέση της λίστας.

Ο Flash μετρά 21800, ενώ ο πρώην παίκτης των Σέλτικς σταμάτησε στους 21.791.

Δείτε τη στιγμή που τον ξεπέρασε

.@DwyaneWade has passed Larry Bird for 32nd on the @NBA's all-time scoring list! #CavsNation pic.twitter.com/T8jtpwv91u

— NBA TV (@NBATV) 31 Ιανουαρίου 2018