Το ματς της ζωής του ο Κουφός με Πέλικανς! (vid)

Το ματς της ζωής του έκανε ο Κώστας Κουφός κόντρα στους Πέλικανς. Ο Έλληνας σέντερ είχε 17 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και έτσι οι Κινγκς δεν βρήκαν... γιατρικό, κάτι που οδήγησε το Σακραμέντο στη νίκη.

Η Νέα Ορλεάνη είδε... εφιάλτες κόντρα στον ψηλό των «βασιλιάδων», ενώ τα 17 ριμπάουντ που μάζεψε είναι ρεκόρ καριέρας.

Δείτε το show του Κουφού

A big game from @kostakoufos and he's your @FanDuel Bargain of the Night!

-17 PTS, 17 REB, 2 AST, 2 STL - 46.4 #NBAFantasy Points

-$4,000 salary

-11.6x Value Factor! pic.twitter.com/IBjKouCLWm

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) 31 Ιανουαρίου 2018