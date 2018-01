Σοκ στο Κλίβελαντ: Έσπασε το χέρι του ο Λοβ! (vid)

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους Καβς που προβληματίζουν τη φετινή σεζόν με την απόδοση τους.

Ο Κέβιν Λοβ είχε μια σύγκρουση με τον Μπούλοκ και έσπασε το αριστερό του χέρι θα μείνει στα πιτς για περίπου 6-8 εβδομάδες.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα και έτσι ο φόργουρντ του Κλίβελαντ θα χάσει και το All Star Game.

Φέτος είχε 18.2 πόντους, 9.6 ριμπάουντ ανά ματς.

Here's where Kevin Love broke his hand. Major blow to the Cavs... pic.twitter.com/vQeyGmxUZS

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 31 Ιανουαρίου 2018