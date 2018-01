Η εξωγήινη εμφάνιση του «Μούσια» (vid & pic)

ΜΑΓΙΚΟ, ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Πάλι μέσα θα πέσετε. Ναι για τον Τζέιμς Χάρντεν μιλάμε, τον άνθρωπο που έχει κάνει σήμερα όλο το NBA να μιλάει γι' αυτόν, γράφοντας ιστορία. Και έγραψε όντας ο μοναδικός άνθρωπος που πέτυχε triple double έχοντας 60 πόντους. Κόντρα στους Μάτζικ ο ηγέτης των Ρόκετς όχι απλά ήταν ασταμάτητος, αλλά ήταν και απίστευτα εύστοχος καθώς είχε 60 πόντους με 14/16 δίποντα, 5/14 τρίποντα και 17/18 βολές!!!

Επίσης κατέβασε 10 ριμπάουντ, έδωσε 11 ασίστ (τεράστιος αριθμός αν σκεφτούμε τους πόντους που πέτυχε), ενώ έκανε και 4 κλεψίματα. Ε τι άλλο να έκανε;

James Harden has recorded the first 60-point triple-double in NBA history.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Ιανουαρίου 2018