Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Ουόλ!

Ο All-Star πόιντ γκαρντ των Ουίζαρντς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο από τον περασμένο Νοέμβριο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα, αποτελώντας τεράστιο πλήγμα για την Ουάσιγκτον που φιγουράρει στην έκτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 27-22, μετρώντας 19.4 πόντους, 9.3 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ.

Washington Wizards guard John Wall could miss two months after a knee scope set for Wednesday, league source tells ESPN. @CandaceDBuckner first reported procedure.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιανουαρίου 2018