Οι Χοκς προηγούνταν με 101-100 κι έμεναν 14'' για να σκοράρει η ομάδα της Μινεσότα και να πάρει τη νίκη.

Ο Τζεφ Τιγκ έκανε την επαναφορά, αισθάνθηκε αβέβαιος για την πάσα εισαγωγής και ζήτησε τάιμ άουτ.

Οι Τίμπεργουλβς όμως δεν είχα κι έτσι οι αντίπαλοι πήραν τη μπάλα και με καλάθι πήραν τη νίκη.

Timberwolves down 1, no timeouts

14.5 seconds left

Jeff Teague to inbound....

and Teague calls a timeout pic.twitter.com/onzbNwJ3G1

