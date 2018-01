Επιστρέφει με Νικς ο Τζαμπάρι Πάρκερ!

Ευχάριστα νέα για τους Μπακς.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ μετά από άλλον έναν σοβαρό τραυματισμό επιστρέφει στη δράση στο παιχνίδι κόντρα στους Νικς την Παρασκευή, κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος στην αναμέτρηση της ομάδας του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Σίξερς.

Άλλο ένα... όπλο στη φαρέτρα του Πράντι για την συνέχεια της σεζόν. Γεμίζει η ρακέτα των ελαφιών.

Jabari Parker announces he will return to game action Friday against the New York Knicks!! #FearTheDeer pic.twitter.com/AGUHIA7OFE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Ιανουαρίου 2018