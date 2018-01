Μπορεί να είναι πολύ ψηλότερος από τον Βίκτορ Ολαντίπο, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει ο Ντουάιτ Χάουαρντ.

Ο σέντερ των Χόρνετς πήγε να σκοράρει, αλλά ο γκαρντ των Πέισερς πάτησε γερά και του... έκρυψε τον ήλιο.

Δείτε το φοβερό του μπλοκ!

#VictorOladipo gets for the big rejection! #Pacers

: #NBALeaguePass - https://t.co/2pt5MyD8rh pic.twitter.com/n8YuGuLsu7

— NBA (@NBA) 30 Ιανουαρίου 2018